中評關注：韓國瑜射出穿雲箭　呼喚棄保

韓國瑜射出穿雲箭、呼籲棄柯保侯、要郭回頭。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月7日電（記者 盧誠輝）中國國民黨不分區“立委”候選人韓國瑜6日晚間參與國民黨在桃園的造勢晚會，當場向“韓粉”、“柯粉”和“郭粉”喊話，希望大家能團結一致，全力支持國民黨2024候選人侯友宜和副手趙少康。



韓國瑜甚至說，台灣民眾黨主席柯文哲在這場選舉就像一把空氣槍，非常熱鬧，但不會贏，他呼籲非綠選民應棄柯保侯，甚至向鴻海創辦人郭台銘聲聲呼喚，要郭放下個人的愛恨情仇，立刻回到台灣，全力一起來捍衛“中華民國”。



韓國瑜話說得慷慨激昂，應該是在這次大選中，最扣人心弦的一段談話，但韓國瑜在大選倒數6天黃金周射出的穿雲箭，能否發酵？似乎也成為藍營能否勝選的關鍵因素。



若從韓國瑜與柯文哲過去的關係來看，韓國瑜能說出這樣的話，想必心裡也經過一番掙扎，因為柯對韓有伯樂之恩，韓能擔任台北農產運銷公司總經理，累積足夠的能量，才能在政壇幾乎消失16年後，2018年又東山再起選上高雄市長。



就連柯文哲也曾多次公開表示，他和韓國瑜2人仍會私下聯絡，即便在後來藍白合破局後，也未影響2人的交情。而此次韓國瑜棄柯保侯的喊話，有多少中間選民會買單？仍有待觀察。



至於韓國瑜與郭台銘的恩怨，則是從2020大選前的國民黨黨內初選結下樑子，當時韓國瑜在黨內初選以44．805％的得票率，輾壓郭台銘的27．73％與國民黨主席朱立倫的17．9％，郭敗選後，對韓語多嘲諷，直到郭去年又想再次爭取國民黨2024大選的門票時，才公開向韓道歉，韓當時則是一笑泯恩仇。



但郭台銘在此次國民黨黨內初選又再次落敗，一度還找來副手賴佩霞想獨立參選到底，雖然後來在藍白合君悅會談的最後談判中，在侯友宜念出柯文哲發給他的簡訊後尷尬退場，但也因此對侯友宜更不諒解，所以此次韓國瑜對郭台銘的溫情喊話，又能發揮多少作用？也有待觀察。



但韓國瑜這次“棄柯保侯、要郭回頭”喊話的渲染力，甚至超越藍綠白3組候選人到目前為止的各種發言，不管最後結果如何？韓國瑜在此次大選中仍扮演關鍵角色。