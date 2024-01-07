香港新一屆區議會首會聚焦提振地區經濟

香港第七屆區議會區議員宣誓就任 中評社北京1月7日電／據新華社報導，香港新一屆區議會1月1日履新，各區區議會近日陸續召開首次會議，其中一項共同議程是討論提振地區經濟，以及設立有地區特色的打卡旅遊設施。



油尖旺區議會會議初步擬定了七項建議，包括舉辦“尖咀夜繽紛”、大型坐地霓虹燈牌等打卡熱點和水上煙火匯演等。中西區議會提出三項方案，包括在山頂道花園設立以“中西區”為主題的大型地標；西貢區議會擬在西貢市中心壁畫“街坊百貓圖”以及在將軍澳南灣畔鋪上入夜後發光的物料，希望可營造腳踏星河的效果；觀塘區打卡地標建議方案包括美化觀塘公眾碼頭，以及加入立體藝術裝置等。黃大仙區、北區、沙田區、荃灣區等區議會也醞釀春節期間舉辦市集和嘉年華活動，元宵夜推出各項燈會。



香港首座發電廠坐落灣仔，並率先燃亮50支電街燈，鄰近街道更因此以“日”“月”“星”命名。灣仔區議會計劃設立約50支小型復古街燈擺設。打卡地標初步選址灣仔海濱一帶，預計於2024年內完成。



香港特區政府民政及青年事務局局長麥美娟6日表示，各區區議會在農曆新年及元宵等節日舉辦活動，希望以此宣傳各區特色並注入生氣和活力。



搞活經濟、改善民生，是特區政府在未來一年的兩大施政目標。灣仔區議員穆家駿認為，18區有各自特點和發展重點，在實現特區政府施政目標上將扮演重要角色。發展地區經濟可從文化旅遊入手，既能豐富旅客來港體驗，還可以促進社區發展和就業機會，創造新商機。



各區區議會首會還聚焦關愛隊上門家訪送溫暖等活動。春節將至，一些區議員聯同本區關愛隊進行家訪並派發福袋等物品。觀塘區關愛隊將派發4000個福袋，並進行約2000次家訪。中西區每名區議員編配一支關愛隊，每名區議員至少須探訪25戶住戶。