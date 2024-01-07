堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰

（圖片來源：新華社） 中評社北京1月7日電／據人民日報報導，“反腐敗鬥爭形勢依然嚴峻複雜，遏制增量、清除存量的任務依然艱巨。”在二十屆中央紀委二次全會上，習近平總書記對反腐敗形勢作出深刻分析，指出“必須深化標本兼治、系統治理，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐”。



黨的二十大以來，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，中央紀委國家監委和各級紀檢監察機關堅定不移推進反腐敗鬥爭，不斷提升不敢腐、不能腐、不想腐一體推進綜合效能，不斷取得更多制度性成果和激發更大治理效能。



精準發力，始終保持零容忍震懾不變



2023年12月11日，中央紀委國家監委網站發布信息：“新疆維吾爾自治區黨委原副書記李鵬新涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。”當月8日至11日，4天內3名中管幹部被查。



2023年7月，密集發布6名中管幹部接受審查調查信息；2023年6月、7月，密集發布12名中管幹部受到黨紀政務處分的信息……過去一年，重拳“打虎”的消息不斷，嚴肅通報震撼人心，釋放出堅定不移推進反腐敗鬥爭的強烈信號。



反腐敗鬥爭具有長期性、複雜性、艱巨性，注定是一場攻堅戰、持久戰。這一年，中央紀委國家監委堅持以零容忍態度反腐懲惡，更加有力遏制增量，更加有效清除存量。



有了靶向，就能精準發力。中央紀委國家監委和各級紀檢監察機關嚴查重點問題，堅決查處政治問題和經濟問題交織的腐敗，堅決防止領導幹部成為利益集團和權勢團體的代言人、代理人，堅決防止政商勾連、資本向政治領域滲透等破壞政治生態和經濟發展環境。突出重點領域，堅決清理風險隱患大的行業性、系統性、地域性腐敗，堅決糾治政商“旋轉門”“逃逸式辭職”問題，加大對國企、金融、醫療、糧食購銷、鄉村振興、煙草、體育和統計造假等領域案件查處的力度。

