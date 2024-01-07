年度專題片如約而至　正風反腐成效顯著

專題片視頻截圖（來源：中央紀委國家監委網站） 專題片視頻截圖（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京1月7日電／據中央紀委國家監委網站報導，“年度反腐大片如約而至！”“每年必追劇，一年一部看不夠！”在二十屆中央紀委三次全會即將召開之際，由中央紀委國家監委宣傳部與中央廣播電視總台聯合攝制的四集電視專題片《持續發力 縱深推進》1月6日起在央視綜合頻道晚8點檔播出，引發幹部群眾廣泛關注。



黨的二十大以來，以習近平同志為核心的黨中央懲治貪腐毫不手軟，正風肅紀久久為功，各級紀檢監察機關強力反腐、剛性執紀，印證了“全面從嚴治黨永遠在路上，黨的自我革命永遠在路上”絕不是空話。眾多觀眾通過專題片一起回溯新時代新征程全面從嚴治黨向縱深推進的生動實踐，正風反腐成效凝聚黨心民心。



講述新時代新征程全面從嚴治黨故事



揭開蓋布，映入眼簾的是成箱成箱的茅台酒，有15年的，有30年的，還有一些金條玉石——專題片第一集中，原應急管理部消防救援局黨委委員、副局長張福生出鏡懺悔：“說白了還是自己意志不堅定，辦了不該辦的事，收了不該收的錢。”



張福生從1997年起就利用職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件從事違紀違法活動，時間長達25年。2022年11月，張福生被立案審查調查，成為黨的二十大後消防系統首個被查處的高級領導幹部。



片中展示了張福生的一大嗜好——打麻將。他自稱“上癮，一閑的時候就想玩幾把”。這也給一些商人老板提供了和他“交朋友”、向他輸送利益的絕佳機會。每逢張福生回遼寧沈陽探親，在當地經營一家消防工程企業的商人老板於洋，就會在自家茶館為其安排牌局，陪他過足牌癮。



開打前，於洋一般會給張福生“底錢”，少則5萬元，多則10萬元以上。打麻將過程中，於洋是只輸不贏，張福生是只贏不輸。十幾年來，於洋給張福生的“底錢”加上“輸”給他的錢，累計達900多萬元。而每當他在消防驗收等事項上請托張福生打招呼時，張福生也是有求必應。

