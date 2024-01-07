美國暫時停飛波音737　MAX　9型客機

這是在法國巴黎近郊的布爾歇機場舉行的巴黎航展上的波音737 MAX和波音777X（下）飛機。（來源：新華社） 中評社北京1月7日電／據新華社報導，美國聯邦航空管理局6日下令暫時停飛由美國航空公司運營或在美國境內運營的波音737 MAX 9型客機，以對該機型進行安全檢查。



美國聯邦航空管理局表示，這項緊急適航指令將影響約171架飛機，運營商須在恢復飛行前按該指令規定對飛機進行檢查。據統計，美國波音公司在全球已交付218架737 MAX 9型客機。



美國阿拉斯加航空公司一架波音737 MAX 9型客機5日從美國俄勒岡州的波特蘭起飛後不久在空中發生事故，隨即緊急降落，未造成人員傷亡。機上當時載有174名乘客和6名機組人員。據美國媒體報導，機上乘客拍攝的照片顯示，乘客座位旁的機艙側面出現一處破損。在事故發生後，阿拉斯加航空公司宣布將停飛該公司所有同型號飛機。



波音公司6日發表聲明表示，支持美國聯邦航空管理局要求立即對與事故飛機配置相同的737 MAX 9機型進行安全檢查的決定。



美國國家運輸安全委員會6日已派人前往波特蘭對這起事故展開調查。



2018年10月和2019年3月，印度尼西亞獅子航空公司和埃塞俄比亞航空公司航班分別發生空難，總計346人遇難，失事飛機均為波音737 MAX 8型客機。波音737 MAX客機隨後在全球多個國家和地區遭停飛近兩年。



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