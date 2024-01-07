政策問答：如何強化企業科技創新主體地位

（圖片來源：新華社） 中評社北京1月7日電／據人民日報報導，中央經濟工作會議強調，“強化企業科技創新主體地位”。怎樣理解企業科技創新主體的重要性？如何強化企業科技創新主體地位？



“強化企業科技創新主體地位，是實現高質量發展的內在要求，是構建新發展格局的迫切需要。”中國科學院科技戰略咨詢研究院研究員張赤東說，企業通過科技創新將知識轉化成財富，許多關鍵技術難題要靠企業創新來突破。



黨的十八大以來，企業科技創新主體地位進一步穩固。2022年，我國企業研發經費為23878.6億元，占全國研發經費的比重為77.6%，是拉動研發經費增長的主要力量。



科技部相關司局負責人表示，進一步強化企業科技創新主體地位，要從技術創新決策、研發投入、科研組織和成果轉化等4方面著力——



技術創新決策方面，要建立企業常態化參與國家科技創新決策的機制，健全需求導向和問題導向的科技計劃項目形成機制，強化從企業和產業實踐中凝練應用研究任務。



研發投入方面，要繼續推動研發費用加計扣除、高新技術企業稅收優惠、科技創業孵化載體稅收優惠、技術交易稅收優惠等普惠性政策“應享盡享”，優化面向企業的科技金融服務。



科研組織方面，要支持科技領軍企業聚焦國家重大需求，牽頭組建體系化、任務型創新聯合體。要支持企業前瞻布局基礎前沿研究，通過研發合作、平台共建、成果共享等方式參與科技創新平台與基地建設。



成果轉化方面，要強化新時期國家技術轉移體系建設，推動企業主導的產學研深度融合，發揮國內超大規模市場優勢和場景驅動作用，建設一批重大示範應用場景，推動重大科研成果轉化應用。



強化企業科技創新主體地位，制度保障是關鍵。要強化科技創新政策與財稅、金融、人才、產業、知識產權等方面政策的銜接協同，為企業科技創新與成果轉化提供全方位政策支持。



（來源：人民日報）