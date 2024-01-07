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孟加拉國第12屆國民議會選舉開始投票
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2024-01-07 10:35:04
圖為1月6日，工作人員在孟加拉國首都達卡一處投票站進行選舉準備工作。（來源：新華社）
中評社北京1月7日電／據央視新聞，當地時間7日上午8時，孟加拉國第12屆國民議會選舉開始投票。目前共有28個黨派參加競選，1969候選者共同競爭299個議席，由於一名候選人去世，其所在選區的投票被推遲。全國約1.2億選民可以進行投票。
（來源：央視新聞）
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