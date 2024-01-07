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載印度人船只在索馬里附近海域遭劫
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2024-01-07 10:34:10
中評社北京1月7日電／據新華社報導，印度媒體5日報導，一艘載有15名印度人的船只在索馬里附近海域遭劫持，一艘印度軍艦已前往事發地點進行救援。
印度亞洲新聞國際通訊社報導，印度軍方4日晚收到消息稱，這艘懸掛利比里亞國旗的船只被劫持。報導援引一名印度軍方人士的話說，被劫船上載有15名印度人，印軍方正密切關注這一事件，已派出一艘軍艦前往事發地點。
這名軍方人士說，現已與被劫持人員取得聯繫，以便隨時掌握被劫船只的最新狀況。
目前尚不清楚是何組織實施這一劫持行動。
（來源：新華網）
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