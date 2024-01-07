200餘家咖企共聚中國國際咖啡博覽會

普洱參展商向客人介紹他們帶來展會的產品。（來源：中國新聞網） 中評社北京1月7日電／據中國日報社報導，1月5日，中國（普洱）國際咖啡博覽會（以下簡稱“咖博會”）在雲南普洱舉行，展會以“中國咖啡·全球共享”為主題，吸引了來自全球十多個國家和地區的200多家咖啡企業參展。



博覽會設置了原產地咖啡產品展示展銷，展覽面積達1.5萬平方米，展出內容涵蓋各類咖啡生豆、熟豆、速溶咖啡以及咖啡加工產品、加工設備、咖啡器具、咖啡生產資料服務等咖啡全產業鏈產品



墨西哥咖啡莊園聯盟聯合創始人Caro準備了多種口味的咖啡供人們品嘗，她說，咖博會可以幫助雙方國家互相交流，促進這個行業發展的更好。



在雲南滇象咖啡有限公司CEO、普洱大象精品咖啡莊園合夥人黃大象看來，這次博覽會雖然規模不算太大，但囊括了“從種子到杯子”整個咖啡產業鏈各個環節各個要素的企業參展，同期舉辦的幾個國內專業咖啡比賽，既吸引了國內外咖啡專業人士積極參與，更讓本地咖啡從業人員及市民有機會觀摩學習。“目前正是普洱咖啡的采收及加工季，國內外咖啡業界趁著參加博覽會走進普洱各區縣的精品咖啡莊園參觀，深入瞭解，也是雲南精品咖啡莊園對外展示的良機。大象精品咖啡莊園這幾天就接待了絡繹不絕的咖啡業界人士參觀考察，為擴大合作共贏打下了基礎”，黃大象說。



普洱創業創新服務管理有限公司推廣員米大米表示，這次咖博會有機會和同行進行深入交流，讓更多人認識瞭解普洱咖啡。



普洱國際精品咖啡博覽會已成功舉辦兩屆，共有21個國家和地區超300家企業參展，接待專業觀眾近2萬人次，累計咖啡採購商訂單及合同意向交易額22.36億元。經商務部批准，本屆博覽會提檔升級為“中國（普洱）國際咖啡博覽會”，是商務部、文旅部、工信部共同發起的“十城聯動，共享美食佳飲”系列重點活動。



（來源：中國日報網）