趙少康呼籲大陸軍機未來一周別來　台海平靜

趙少康呼籲希望大陸軍機未來一周不要繞台。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月7日電（記者 張嘉文）中國國民黨2024副手候選人趙少康今天早上受訪時主動提出兩點聲明，其中一點是他強調要向大陸國台辦喊話，請轉告解放軍有關部門，剩一周台灣要選舉，大陸軍機不要再到“海峽中線”附近，請讓台灣海峽保持和平，讓選舉保持平和。



趙少康強調，大陸軍機每天這樣來給台灣人民壓力，選舉這麼重要就不要來了，希望國台辦能轉告解放軍，表達對台灣選舉善意，未來一周台海平靜。



趙少康今天上午到台北市內湖區737市場陪同黨籍“立委”候選人李彥秀拜票，會前接受媒體聯訪時，主動做出以上表示。



趙少康表示，他有兩件事情要跟大家說，第一，是要跟國台辦喊話、第二，把“法務部”廉政署層級提高，至少放在“行政院”下。



趙少康指出，他昨天看到美國新聞週刊報導，去年一年大陸軍機進入台灣防空識別區，有1709架，12月減少一點是80架，去年比前年增加76%，他再查一下，這個月大陸軍機還有過來。



趙少康說，既然大陸軍機繞台12月能降低數量，這給他靈感，12月能降低，為何1月不能？可以表示善意嘛！請國台辦轉告解放軍表達對台灣選舉的善意，剩一周台灣要選舉不要再到“海峽中線”附近，請讓台灣海峽保持和平，讓選舉保持平和，每天這樣來給台灣人民壓力，我們選舉這麼重要就不要來了。



趙少康強調，他沒什麼管道，衹有透過媒體向國台辦喊話，希望未來一周台海平靜。



另外，趙少康說，“法務部”廉政處應該改成廉政總署，提高位階，他本來希望放在府方之下，但因為要推“內閣制”，放在府方很奇怪，所以應該放在“行政院”之下。他強調，跟侯友宜討論很久，將來這應該是他們努力研究方向，侯對此沒反對，所以他會努力讓廉政處的層級提高，廉政總署抓大官，特偵組抓一般官員。