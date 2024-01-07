日本：折騰不斷，積重難返

2023年12月13日，受自民黨內部曝出“黑金政治”醜聞影響，日本首相岸田文雄（中）在日本東京首相官邸召開記者會。（來源：新華社） 中評社北京1月7日電／據光明社報導，回顧2023年的日本，可以說是挑戰重重：政局亂象叢生、經濟積重難返、外交高開低走。展望2024年，由於諸多問題根深蒂固，岸田政權難言柳暗花明，好似一艘“泥船”，在風雨中搖擺、浮沉。



“黑金”醜聞變數陡增



2023年以來，岸田內閣的支持率一路波動、持續低迷。統一教問題本已讓自民黨焦頭爛額，臨近歲尾“黑金”醜聞不斷發酵更是讓岸田內閣雪上加霜。2023年12月14日，4名閣僚和5名內閣副大臣被撤換，自民黨高層3名重要人物也於同日宣布辭職。據共同社報導，東京地方檢察廳特搜部12月19日以涉嫌違反政治資金規正法為由，對位於東京都千代田區的安倍派和二階派的辦公室展開搜查。東京地方檢察廳特搜部還在推進對安倍派議員的詢問。檢方的強制搜查無疑將進一步打擊岸田內閣。共同社的民意調查顯示，受自民黨“黑金”醜聞影響，岸田內閣的支持率已跌至16%，刷新岸田文雄就任首相以來的最低紀錄。



分析人士指出，自民黨黨內有多個派閥，醜聞雖然目前主要影響到安倍派，但也涉及岸田派和二階派等各派議員。實際上，自民黨內存在類似吃回扣的灰色收入，早已是公開的秘密。自民黨派閥會為所屬國會議員制定各自的“派對券”推銷任務，如果超額完成任務，則超出部分會返還給議員本人。涉事的派閥和議員沒有將這些“回扣”記錄在各自的政治資金收支報告書中，這些錢就成了不受監管的秘密資金。據《產經新聞》估算，安倍派有數十億日元，二階派（志帥會）有3.7億日元，麻生派（志公會）有3.1億日元，岸田派（宏池會）有1.6億日元，茂木派（平成研）有1.3億日元的“回扣”。



面對持續發酵的“黑金”醜聞，岸田希望盡快“斷臂求生”，第一時間公開宣布辭去岸田派的會長職務，起用岸田派前外相林芳正接任官房長官一職，並在自民黨高層會議上反復強調，自民黨將採取措施“重獲公眾信任”。



但是，事情並沒有那麼簡單。作為首相和自民黨黨首，岸田面臨雙重挑戰，既需要回應輿論壓力、清理內部腐敗，又要考慮平衡派系以維持黨內穩定，他的決策和人事調整將決定其政治命運和政權穩定。在此次風波中，岸田的表現充分顯示了他為延續政權而大搞權謀。有分析指出，岸田試圖利用“黑金”醜聞徹底削弱安倍派，將岸田政權延續至2024年9月其自民黨總裁任期結束。然而，自民黨的派系政治歷來複雜。在這種派系文化中，權力和資源的分配往往取決於派系之間的爭鬥和妥協。安倍派作為自民黨內最大派系集體下野，今後將作為非主流派活動，這無疑將考驗麻生派和岸田派基於現實利益而達成的脆弱聯盟。

