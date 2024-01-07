（圖片來源：外交部網） 中評社北京1月7日電／據新華社報導，外交部發言人7日就反制美國向中國台灣地區出售武器、制裁中國實體答記者問時表示，中方決定對5家美國軍工企業實施制裁。



有記者問：近期，美國出台新一輪對台軍售，並以各種借口制裁中國企業和個人。中方表示將採取反制措施，發言人能否介紹中方的具體舉措？



發言人說，美國公然違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是“八·一七”公報規定，向中國台灣地區出售武器，羅織各種借口對中國企業和個人實施非法單邊制裁，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重破壞台海和平穩定，嚴重侵犯中方企業和個人正當合法權益。中方對此強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。



發言人表示，針對美方上述嚴重錯誤行徑，根據《中華人民共和國反外國制裁法》，中方決定對貝宜陸上和武器系統公司（BAE Systems Land and Armament）、聯合技術系統運營公司（Alliant Techsystems Operation）、宇航環境公司（AeroVironment）、ViaSat公司和Data Link Solutions公司等5家美國軍工企業實施制裁。措施包括凍結在我國境內的動產、不動產和其他各類財產，禁止我國境內組織、個人與其進行交易、合作等活動。



“我要強調，中國政府捍衛國家主權、安全和領土完整、維護中國企業和公民合法權益的決心堅定不移。我們敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，恪守國際法和國際關係基本準則，停止武裝台灣，停止對華非法單邊制裁，否則必將遭到中方堅決有力回擊。”發言人說。



（來源：新華網）