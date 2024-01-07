美國學者：中國打贏“科技戰”信心緣何？

（來源：中國日報網） （來源：中國日報網） 中評社北京1月7日電／美國為維護自身技術霸權而對中國發動“科技戰”，但中國有充分的信心取得勝利。重要原因之一是，中國事實上已經確立了全球技術大國的地位。中國不僅已經縮小了同發達國家的技術差距，在許多技術領域甚至趕超美國，更重要的是通過構建國家工業體系、完善基礎設施、創新綠色發展，在整體上建成了一個先進的技術社會，能夠高效調動資源，創造性地應對技術挑戰。



就在專家們還在就美國常態化推進“大國競爭”是否讓世界陷入“新冷戰”而爭論不休時，站在中國的視角看，美國的真正目的顯然是遏制和打壓中國，防止其崛起為一個技術大國。最明顯的證據就是其於2022年通過的《芯片法案》，該法案旨在阻止中國獲取先進芯片，確保美國在芯片領域的主導地位。



實際上，中國已經在新時代崛起為世界大國，正是因為它已經確立了自己作為科技大國的地位，儘管對於中國是否已真正發展為僅次於美的世界第二強國，以及在某些技術領域是否已經追平甚至超越美國，專家們仍存在分歧。



美國對中國發動了所謂的“科技脫鈎”和“科技戰”。美國商務部長雷蒙多等拜登政府中多位重要人物將中國描述為“美國有史以來面臨的最大威脅”，美國國會還準備制定新的反華政策以阻礙中國的現代化。然而，中方對此做出了有力回應：重申中國有發展的權利，稱美國的政策為“技術封鎖”，強調中國需要“自主創新”，最重要的是表達了中國將在這場“科技戰”獲勝的信心。



中國為什麼有這樣的信心？原因有很多，但有一個重要原因，是人們在評估雙方勝負時往往忽視的。



首先，人們有一些普遍的共識：美國在核心技術、半導體、量子計算機，以及尖端武器和太空開發領域仍保持著領先地位；中國在5G和6G通信、智能手機和電信網絡設備、電動汽車、商用無人機、電池、太陽能電池板，以及其他可再生能源產品、智慧城市和理工科教育等領域取得了領先優勢。而在人工智能、社交媒體、移動遊戲、疫苗和研發投資等方面，中美在某種程度上可以說是競爭激烈，難分伯仲。在金融、銀行業、數字貨幣和在線支付等其他領域的競爭中，中美互有勝負。

