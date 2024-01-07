柯酸國民黨屁股一樣紅　趙少康：他是急了

趙少康苦笑說他實在不想批評柯文哲。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月7日電（記者 張嘉文）民眾黨2024候選人柯文哲昨天在台中造勢時提到，只要換國民黨那隻猴子爬到樹上，一樣是屁股紅的。國民黨2024副手候選人趙少康今天說，柯文哲是急了，柯宣布參選時的演說，提到兩次要組聯合政府，國民黨說要組聯合政府，柯又說這是在吃豆腐，現在說國民黨一樣屁股紅，變來變去。



至於柯文哲認為國民黨正在操作棄保？趙少康說，他們沒有操作棄保，但會訴求下架民進黨是大家共同目標，所以力量要集中起來，這是數學問題，如果民進黨賴清德有4成選票，剩下的6成，各分成3成5和2成5，這不可能贏，所以必須要集中選票，柯文哲吹牛說數理很好，這道理他都不懂嗎？



趙少康強調，包括兩岸、國際這些，講完都要算數，只靠哽咽、哭是解決不了問題。



趙少康今天上午到台北市內湖區737市場陪同黨籍“立委”候選人李彥秀拜票，會前接受媒體聯訪時，對於柯文哲的議題做出以上表示。



趙少康表示，要做“總統”的人，言行必須一致，要一貫，柯文哲他不想批評，但柯在台北市長任內，做的好不好，問議員、台北市民就知道，8年花了將近2兆預算，但到底做了什麼？五大弊案變成五大笑話，大巨蛋延宕，柯的市長連任選舉，若沒一邊開票一邊投票，柯是要落選的，而市長做不好，“總統”怎麼做得好呢？



趙少康也苦笑說，“我不知道怎麼講他，不想批評他，貫徹我們承諾，當選後組聯合政府，各黨各派優秀人才網羅來為政府做事”。