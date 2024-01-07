中東經濟：在逆境中尋機遇

圖為中車集團土耳其分公司在安卡拉的城軌列車生產線。（來源：光明日報網） 這是2023年11月22日在埃及開羅以東的埃及新行政首都中央商務區拍攝的裝有玻璃幕墻的建築。（來源：新華社） 中評社北京1月7日電／據光明社報導，2023年，中東地區多國在美聯儲加息、巴以衝突、烏克蘭危機等不利因素影響下，飽受通脹高企、資本外流、本幣貶值之苦。為應對挑戰，許多國家採取加快推進經濟結構轉型等舉措，以增強經濟發展內生動力和韌性。同時，一些中東國家加快“向東看”步伐，擴大深化與中國的經貿合作，期待獲得更多發展機遇與動力。



多國通脹高企本幣貶值



2023年，土耳其、伊朗、埃及等多國通脹率遠超正常水平，抑制通脹成為這些國家亟待解決的問題。



土耳其中央銀行預測本國2023年平均通脹率為65%。高通脹使普通民眾生活成本大幅攀升。土耳其經濟學家伊麗絲·吉布雷說：“面對驚人的通脹，許多家庭收入不足，貧困已成為土耳其面臨的主要問題。”



國際貨幣基金組織（IMF）此前預計，伊朗2023年平均通脹率將達到42%。



國際評級機構惠譽子公司BMI研究公司報告顯示，2023年埃及平均通脹率預計為34.1%。哈蔔圖爾研究中心經濟專家穆罕默德·沙迪表示，埃及貨幣埃鎊暴跌和通脹飈升是埃及面臨的最直接、最緊迫問題。



與通脹相伴的是貨幣貶值。2023年2月1日起，黎巴嫩將官方匯率調整為15000黎鎊兌換1美元，當年黎鎊對美元黑市匯率一度跌破60000比1。敘利亞貨幣敘鎊自2023年年初以來貶值超過300%，目前對美元官方匯率約為12500比1。埃鎊2023年跌約20%，目前官方匯率是1美元兌換30.9埃鎊。



貨幣貶值使一些背負沉重外債的國家償債壓力陡增。新一輪巴以衝突爆發後，這些已處於經濟困境的國家更是雪上加霜。分析人士認為，這將進一步提高企業和家庭借貸成本，打擊消費，削弱經濟增長預期。

