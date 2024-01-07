範琨發表《全球安全倡議，中國和平方案》

（圖片來源：外交部網） 中評社北京1月7日電／據外交部報導，2024年1月5日，駐黑山大使範琨在黑山國家廣播電視台網站、《勝利報》、《消息報》、《晝報》、數字媒體中心（CDM）等多家主流媒體發表題為《全球安全倡議，中國和平方案》的署名文章。全文如下：

人類社會進入二十一世紀，安全在許多地方仍然是稀缺品。地區衝突和局部戰爭持續不斷，恐怖主義仍然猖獗不息，不少國家民眾特別是兒童飽受戰火摧殘。為應對全球安全困境、促進世界安危與共，習近平主席於2022年提出全球安全倡議，倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀，倡導走出一條對話而不對抗，結伴而不結盟，共贏而非零和的新型安全之路。倡議提出一年多以來，已被明確寫入20多份中國同有關國家和國際組織交往的雙多邊文件，並有80多個國家和國際組織對倡議表示讚賞支持，表明全球安全倡議符合國際社會的共同利益和共同期待。



在全球安全倡議指引下，中方積極推動政治解決國際和地區熱點問題，取得一系列進展和成果。去年3月，中方成功推動沙特、伊朗達成和解，為世界和平注入更多確定性。4月，中方發布《關於阿富汗問題的中國立場》。6月，中方促成中國—巴基斯坦—伊朗三方反恐安全磋商，為地區安全搭建合作平台。中國還發布《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》，堅定站在和平一邊，為破解安全難題提供現實路徑。巴以衝突爆發後，中方作為聯合國安理會常任理事國和輪值主席國，推動安理會出台本輪巴以衝突以來、也是2016年底以來首份巴以問題決議。中國還向加沙提供多批緊急人道主義援助，避免人道主義災難的擴大。



中國始終致力於維護世界和平與安全。2008年至今，中國共派出44批139艘次軍艦，為1500餘批、7000餘艘中外船舶護航。中國是聯合國第二大維和攤款國，已經成為聯合國維和行動的關鍵力量。多年來，中國累計派出聯合國維和人員5萬餘人次，在聯合國安理會常任理事國中人數最多。中國與90多個國家、10多個國際和地區組織開展維和交流與合作，為參與維和行動的國家培訓上千名維和警察，其中有16名中國官兵在維和行動中犧牲。此時此刻，仍有2000多人繼續在7個任務區執行維和任務。



中國始終認為，衝突戰爭沒有贏家，複雜問題沒有簡單解決辦法，大國對抗必須避免，世界需要的是和平的“穩定器”，而不是衝突的“鼓風機”。人類歷史一再證明，沒有和平，發展就是無源之水；沒有安全，繁榮就是無本之木。國際社會應堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序。中國願同黑山一道，共同推動落實全球安全倡議，攜手應對各種傳統和非傳統安全挑戰，守護全人類共同美好家園。



（來源：外交部網）