進一步完善國有資本經營預算制度的意見發布

中國政府網截圖 中評社北京1月7日電／據國務院發布，各省、自治區、直轄市人民政府，國務院各部委、各直屬機構：



國有資本經營預算，是國家以所有者身份依法取得國有資本收益並對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分，是企業國有資產管理的重要內容，是落實國家戰略、增強政府宏觀調控能力、推進國有經濟布局優化和結構調整的重要力量。為進一步完善國有資本經營預算制度，更好發揮國有資本經營預算的功能作用，現提出以下意見。



一、總體要求



以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，堅持和加強黨的全面領導，堅持和完善社會主義基本經濟制度，堅持社會主義市場經濟改革方向，按照深化預算管理制度改革以及健全管資本為主的國有資產監管體制的要求，進一步完善國有資本經營預算制度，擴大實施範圍，強化功能作用，健全收支管理，提升資金效能，支持國有資本和國有企業做強做優做大，提升企業核心競爭力，建立更加緊密的國有資本經營預算與國有資產報告銜接關係，切實發揮對宏觀經濟運行、國有經濟布局結構的重要調控作用。



——堅持黨的領導。將堅持和加強黨的全面領導貫穿國有資本經營預算管理的全過程和各方面。堅決落實黨中央決策部署，強化國有資本經營預算對落實黨和國家重大政策的保障能力。



——推動全面覆蓋。有序擴大國有資本經營預算實施範圍，逐步實現國有企業應納盡納。嚴格落實預算法及其實施條例、公司法、企業國有資產法等法律法規規定，依法依規收取國有資本收益。



——支持企業發展。強化支持國有企業高質量發展的資本金注入，推動解決國有企業發展中的體制機制性問題，促進更好發揮國有經濟戰略支撐作用。



——體現全民共享。堅持在發展中保障和改善民生，國有資本經營預算主要用於促進國有企業高質量發展，夯實共同富裕的物質基礎。兼顧企業發展和收益分配，分類分檔確定國有資本收益上交比例，按規定安排部分資金調入一般公共預算，統籌用於保障和改善民生。

