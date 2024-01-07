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中國去年12月末外匯儲備為32380億美元
http://www.CRNTT.com   2024-01-07 11:42:37


　　中評社香港1月7日電／國家外匯管理局7日發布數據顯示，截至2023年12月末，中國外匯儲備規模為32380億美元，較11月末上升662億美元，升幅為2.1%。

　　新華社報導，國家外匯局相關負責人介紹，2023年12月，受主要經濟體貨幣政策及預期等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格總體上升。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。

　　“我國經濟持續回升向好，高質量發展扎實推進，將為外匯儲備規模保持基本穩定提供支撐。”該負責人說。

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