和音：“大金磚合作”前景光明

2023年8月21日，在南非約翰內斯堡，行人走過金磚國家領導人第十五次會晤舉辦場所桑頓會展中心。（來源：新華社） 中評社北京1月7日電／金磚合作機制是新興市場國家和發展中國家合作的重要平台。金磚合作機制越發展，越能壯大世界和平和發展的力量，越能為維護新興市場國家和發展中國家利益發揮更大作用。



“這令人信服地證明，金磚國家的聲望及其在國際事務中發揮的作用正在上升”“隨著這次擴員，金磚國家正在鞏固其作為‘全球南方’聲音的地位，並在國際政治中獲得更大的影響力”“來自‘全球南方’的聲音將在國際舞台上發揮更突出的作用”……連日來，國際社會高度關注金磚擴員。今年1月1日，沙特、埃及、阿聯酋、伊朗、埃塞俄比亞成為金磚國家正式成員，金磚成員國數量從5個增加到10個。擴員後的金磚成色更足、分量更重，“大金磚合作”將為促進世界和平發展、維護廣大新興市場國家和發展中國家共同利益發揮更加重要的作用。



“大金磚合作”順應新興市場國家和發展中國家團結自強的強烈願望。自2006年成立以來，金磚合作機制凝聚力不斷增強，合作基礎日益夯實、領域逐漸拓展，影響力持續提升，金磚國家已成為國際事務中積極、穩定、向善的力量。近年來，國際形勢變亂交織，金磚合作機制的吸引力和感召力穩步上升，越來越多新興市場國家和發展中國家希望加入金磚大家庭。中國是金磚擴員的積極推動者。習近平主席指出，金磚不能成為一個封閉內向的集團，而應該成為開放包容的平台，吸納新成員、匯聚新力量，符合金磚發展的現實需要，也是金磚各國的共同利益所在。2017年中國擔任金磚國家主席國期間，舉行新興市場國家與發展中國家對話會，首次以“金磚＋”模式將金磚合作夥伴對象擴大至全球範圍。2022年中國擔任金磚國家主席國期間，金磚國家在匯聚共識的基礎上啟動擴員進程。



金磚合作機制是新興市場國家和發展中國家合作的重要平台。金磚合作機制越發展，越能為維護新興市場國家和發展中國家利益發揮更大作用。當前，單邊主義和保護主義抬頭，冷戰和零和博弈思維上升，霸權主義和強權政治威脅世界和平穩定。在此背景下，廣大新興市場國家和發展中國家加強團結合作、維護公平正義的共同意願與日俱增。擴員後的金磚大家庭將繼續深化金磚戰略夥伴關係，繼續拓展“金磚＋”合作模式，致力於提升廣大新興市場國家和發展中國家在全球治理中的代表性和發言權。“加入金磚合作機制後，沙特一定會變得更為繁盛”“埃及一直希望加入金磚合作機制，希望能進一步加強同金磚成員的聯繫”“阿聯酋加入金磚合作機制開啟了其多邊經濟夥伴關係的新篇章”“伊朗作為金磚國家能夠切實從合作機制中獲益”“金磚合作機制將使埃塞俄比亞受益匪淺，埃塞俄比亞也將為其他金磚國家帶來巨大回饋”……金磚大家庭新成員對“大金磚合作”充滿信心。

