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日本電力公司：震後石川縣仍有近兩萬戶停電
http://www.CRNTT.com   2024-01-07 12:18:12


　1月4日，一名市民查看日本石川縣輪島市“輪島早市”廢墟。（來源：新華社）
　　中評社北京1月7日電／據央視新聞，日本北陸電力公司7日消息，受1月1日石川縣能登地區發生的地震影響，截至當地時間當天上午11時30分，石川縣境內仍有19900戶停電。

　　（來源：央視新聞）

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