澳大利亞發生持凶器襲人事件　多人受傷

中評社香港1月7日電／澳大利亞維多利亞州警方7日說，當地時間6日晚至7日凌晨，墨爾本發生持凶器襲人事件，造成5人受傷，其中1人重傷。



新華社報導，警方說，7日凌晨逮捕了一名31歲男子。據瞭解，這名男子在6日晚至7日凌晨約3個小時內連續作案3起，共刺傷4人。4名傷者均被送醫接受治療，其中一人傷勢嚴重。



此外，6日晚墨爾本還發生另一起刺傷人事件，造成1人受傷。警方正在調查此事與上述3起襲人事件是否有關聯。



警方表示，根據目前掌握的相關信息，這幾起事件與恐怖主義無關。