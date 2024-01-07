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澳大利亞發生持凶器襲人事件 多人受傷
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2024-01-07 12:40:57
中評社香港1月7日電／澳大利亞維多利亞州警方7日說，當地時間6日晚至7日凌晨，墨爾本發生持凶器襲人事件，造成5人受傷，其中1人重傷。
新華社報導，警方說，7日凌晨逮捕了一名31歲男子。據瞭解，這名男子在6日晚至7日凌晨約3個小時內連續作案3起，共刺傷4人。4名傷者均被送醫接受治療，其中一人傷勢嚴重。
此外，6日晚墨爾本還發生另一起刺傷人事件，造成1人受傷。警方正在調查此事與上述3起襲人事件是否有關聯。
警方表示，根據目前掌握的相關信息，這幾起事件與恐怖主義無關。
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