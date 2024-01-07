中經評論：從產業目錄調整洞察新趨勢

（來源：新華社） 中評社北京1月7日電／新年伊始，《產業結構調整指導目錄（2024年本）》的發布，在產業領域引發了廣泛關注。這是2005年《產業結構調整指導目錄》首次發布以來，國家發展改革委對該目錄的第四次全面修訂修正。



產業是經濟發展的關鍵所在，也是一個國家的立國之本。黨的十八大以來，我國產業發展取得了舉世矚目的成就，無論是產業綜合實力還是產業的創新力、競爭力，均躍上了新台階，尤其在規模優勢、體系優勢等方面遙遙領先，有力支撐了我國經濟社會發展。但也要看到，近年來，受疫情衝擊、地緣政治等因素叠加影響，全球產業鏈供應鏈面臨著深刻調整。與此同時，新一輪科技革命和產業變革還在持續推進，我國產業發展進入了戰略機遇與風險挑戰並存的時期。在此背景下，對指導目錄作出相應調整是必要且及時的。



作為政府部門發布的一份指導性文件，指導目錄具有鮮明的政策導向作用。與其他公共政策不同的是，指導目錄旨在引導經濟發展把著力點轉向實體經濟，通過推進新型工業化，加快構建具有智能化、綠色化、融合化特徵和符合完整性、先進性、安全性要求的現代化產業體系。新的指導目錄明確了鼓勵、限制和淘汰的產業和行業，在總體保持此前目錄連續性、穩定性的基礎上，進一步強化了目錄的指導性、可行性，使其不僅是政府項目管理以及制定實施財稅、信貸、土地等政策的主要依據，也成為廣大企業興業投資與生產經營的重要參考。



與上一本指導目錄相比，調整後的鼓勵類目錄新增了“智能製造”“農業機械裝備”“數控機床”“網絡安全”等行業大類，以及相關領域中有利於產業優化升級的條目，限制類目錄主要對高耗能、高排放、資源依賴性較強的行業進行約束，淘汰類目錄主要針對落後生產工藝裝備及產品等。從目錄分類看，只要是符合綠色低碳智能等高質量發展方向的製造業領域，有利於促進形成強大國內大市場的領域，有助於滿足人民對美好生活需要的服務業短板領域等，均為受到鼓勵且發展潛力較大的行業產業，這也意味著更多的發展機會與市場空間。



不過，對於廣大企業來說，指導目錄的變化或許也會帶來陣痛，對此需要全面客觀理性地加以分析。短期看，目錄的變化可能會給部分企業帶來一些直接影響，比如一些項目的前期已有較大投入，但未來市場需求可能逐步被新產品替代，還有一些行業發展的生態已發生變化，轉型升級會導致企業經營成本的攀升，繼而對企業利潤水平產生不利影響。但從長期看，指導目錄變化會倒逼企業加強市場調研、優化產品結構、提高自身創新能力，最終實現企業競爭力的提升。

