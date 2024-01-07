印尼勒沃托比火山半日內發生4次噴發

（來源：央視網） 中評社北京1月7日電／據央視新聞報導、印尼火山和地質災害研究機構（PVMBG）消息，印尼勒沃托比火山分別於當地時間1月7日9時53分、10時12分、11時2分及12時59分發生4次噴發。4次噴發持續時長分別為223秒、303秒、329秒及778秒。



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