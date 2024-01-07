海安經開區：“科創強區”的高質量發展

中評社北京1月7日電／據新江蘇客戶端報導，近日，總投資10億元的北材南通金屬科技有限公司精密不銹鋼板帶項目在海安經濟技術開發區正式投產。該項目年產冷軋精品不銹鋼60萬噸，年新增開票銷售超100億元。這是海安經開區實現不銹鋼新材料高端化、特色化發展的重大成果。



“科技賦能發展，創新決勝未來。”海安市委常委、海安經開區黨工委副書記張勇華說，堅持創新驅動發展戰略，整合科技創新資源，建立完善的科技創新體系，提供全生命周期的服務，推進“科創強區”，向科技創新要新質生產力。



近七成規上企業有研發投入



穿梭在海安經開區企業間，處處感受到湧動的創新熱潮。選擇創新，掌握先機，才能贏得未來。



海安經開區現有各類工業企業2400家，其中規上企業有367家。加速企業轉型升級，提升競爭力，成為許多企業制勝之道。亞太輕合金有限公司引進北京科技大學劉新華博士團隊，開發出新能源汽車輕量化整體底盤鋁材、航空鋁管等高端產品，一舉扭轉產品結構單一、市場競爭力不強的狀況，全年銷售有望突破30億元。



海安經開區除了與國內高校和大院大所建立緊密的產學研合作關係， 還引進上海交大、太原理工大學、蘇州大學、北京機電研究所等在本地組建研究院，開展個性化的院企對接合作。數據顯示，海安經開區連續10年成功舉辦“創新創業在海安”“兩院專家走進海安”開發區專場活動，與國內高校和科研院所建立產學研合作協議900個，合作項目總額3.7億元。



截至2023年12月底，海安經開區擁有高新技術企業173家，占規模以上工業企業總數47%；2023年以來淨增高新技術企業27家，規上企業有研發活動數占比達67%，企業研發投入增幅12%；完成專利授權總量1500件，其中發明專利320件。全區每年新增產學研合作和成果轉化項目120多個，年淨增工業應稅銷售60%以上來自產學研合作。



研發平台長成一棵“產業大樹”

