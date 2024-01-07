印尼西爪哇省通勤列車相撞致3人死亡

圖為2024年1月5日，在印度尼西亞西爪哇省，工作人員在列車相撞事故現場工作。（來源：新華社） 中評社北京1月7日電／據新華社報導，1月5日，在印度尼西亞西爪哇省，工作人員在列車相撞事故現場工作。



印度尼西亞西爪哇省兩列通勤列車5日發生相撞事故，造成至少3人死亡、數十人受傷。



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