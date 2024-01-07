綠狂打別讓韓當“立法院長”　徐巧芯：更要挺

徐巧芯強調，綠營愈不想讓韓國瑜當上立法院長，就愈要硬著對抗。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月7日電（記者 張嘉文）中國國民黨台北市“立委”候選人徐巧芯今天下午邀請國民黨不分區“立委”排名首位的韓國瑜一起車隊掃街，她強調，和韓認識很久，在選戰關鍵倒數幾天，由韓幫忙車隊掃街是關鍵助力，當民進黨不斷呼籲別讓韓國瑜當上“立法院長”，就更要硬著來。



徐巧芯強調，很多鄉親朋友在台北市信義區站出來，就是要表現出力挺韓國瑜，希望未來席次能夠過半、政黨能夠輪替。



2024大選倒數6天，韓國瑜今天下午相挺徐巧芯，陪徐在信義區車隊掃街一小時，受到許多路邊民眾的熱情揮手回應，看得出人氣仍有一定熱度。



由於韓國瑜昨晚在造勢場合，以空氣槍比喻民眾黨2024候選人柯文哲不會當選，被認為是在操作棄保。韓對此面對媒體追問時，並沒有再表示意見。



徐巧芯則說，國民黨提名侯友宜、趙少康，就是要全力支持，支持心目中最有機會政黨輪替的人選，所以不會談棄保，尊重民眾選擇，相信民眾智慧。



另外，國民黨北市議員秦慧珠下午舉辦信義區新春社區同樂會，將邀請同黨“立委”費鴻泰參與。由於徐巧芯在初選時與費鴻泰廝殺激烈，一直被認為兩人心結未解，恐影響徐的藍營支持者得票。



徐巧芯說，她會出席該活動，她要特別感謝議長戴錫欽支持，下午還有秦慧珠幫忙辦活動，費鴻泰應該也會出席，加上有韓國瑜、台北市長蔣萬安的加持，今年國民黨非常團結，可以放下小我，有信心能勝選。