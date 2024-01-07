另類藍白合！柯文哲掃街相逢為李明璇加油

民眾黨2024候選人柯文哲向國民黨“立委”候選人李明璇加油。（照片：李明璇提供） 中評社高雄1月7日電／高雄市第八選區（前鎮、小港、旗津）“立委”選戰，由中國國民黨李明璇對上民進黨賴瑞隆，此區也是綠大於藍的艱困選區。李明璇7日來到高雄市前鎮瑞興市場掃街，巧遇台灣民眾黨2024候選人柯文哲車隊掃街，柯文哲親自拿麥高喊“李明璇加油”、“我有經過妳的競選總部，加油加油好好加油”。



2024大選，藍白競爭，“立委”選戰則部分有分合態勢。李明璇說，自己今天拜票時，一度以為是蔡英文的車隊，後來在鏡頭前她驚訝地說是柯文哲，柯文哲車隊經過時，柯粉對李明璇的熱情程度引起現場民眾目光，尤其柯的年輕麥克風手看到李明璇後，還立即將原本柯的口號“台灣的選擇柯文哲”，改為李明璇的競選口號“唯一的璇擇李明璇”，興奮地沿路吶喊，伴隨車隊及民眾黨支持者為李明璇的加油聲此起彼落，不少人拿著柯的文宣來找李明璇簽名和合照。



李明璇向柯文哲車隊揮手“加油加油一起加油”，當柯文哲車子靠近時，李明璇幽默表示“你來找我的哦？”，柯文哲回應“我有經過妳的競選總部，加油加油好好加油”，2人不期而遇，互相勉勵彼此加油，不久後，柯文哲的限時動態也po出“遇到李明璇一起加油”。



選戰進入倒數黃金週，李明璇說，從原本的鐵人行程進入到“鋼鐵人行程”，一天早晚站兩次路口街頭拜票、跑至少各兩個菜市場及夜市掃街，下午也馬不停蹄進行車隊掃街，而且她堅持自己當麥克風手，親自向民眾拜票，面對支持者關心她的身體希望她保養喉嚨，李明璇則強調一直都是這樣親力親為，因為她認為這樣才能百分之百表達誠意及想改變的決心。