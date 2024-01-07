中評社北京1月7日電／據經濟日報報導，截至2023年底，滑雪門票訂單量較上年同期增長近兩倍。



冰雪經濟熱力十足



自2022年北京冬奧會舉辦以來，大眾參與冰雪運動的熱情持續攀升。去哪兒數據顯示，進入2023年11月份，平台上關於“滑雪”的相關搜索環比增長3倍，全國滑雪場門票預訂量較2019年同期增長147%；攜程數據顯示，截至2023年底，滑雪門票訂單量周環比增長113%，較上年同期增長近兩倍。



2023至2024雪季是後冬奧時代的第一個完整雪季，業內普遍認為，國內滑雪市場在新雪季將迎來爆發，以滑雪產業為支撐的冰雪經濟正持續釋放潛力。



冬奧效應延續



2023年11月，新疆、黑龍江、吉林、河北等地的滑雪場陸續開啟2023至2024雪季運營。記者調研顯示，自2023年11月以來，隨著河北省張家口市崇禮區的太舞滑雪小鎮、翠雲山銀河滑雪場、富龍滑雪場等多家大型滑雪場相繼“開板”，來自全國各地的滑雪愛好者湧入冬奧小城，部分雪場周末接待遊客數量超2萬人。



據崇禮區文化廣電和旅遊局統計，2023年11月8日至12月31日，崇禮共接待遊客164.87萬人次，其中滑雪人數達56.81萬人次，實現旅遊綜合收入19.25億元。“本雪季開滑至今，入園人數共計31萬人次；每逢周六周日，單日入園突破萬人。元旦假期3天，累計入園4.5萬人次。”崇禮太舞滑雪小鎮行政人力資源總監田穎說。



河北經貿大學副校長程瑞芳、旅遊學院副教授姚麗芬在對崇禮3家滑雪場進行調研後表示，對崇禮來說，“冬奧之城”這張名片更易吸引來自全國各地的滑雪愛好者。實際上，這些滑雪場對今年的市場有著較大的期待，從調研來看，多家滑雪場將今年冰雪季的營收目標定在了億元以上，有滑雪場預估營業收入將達到3.5億元。

