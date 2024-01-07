從三亞國際種業科學家大會看種業振興新動態

圖為三亞電子加速器誘變育種實驗室。（來源：新華社） 中評社北京1月7日電／據新華社報導，近期召開的中央農村工作會議強調，支持農業科技創新平台建設，加快推進種業振興行動。1月6日，為期3天的第三屆三亞國際種業科學家大會暨國際種業科技博覽會落下帷幕。



30餘位中外院士，百餘位中外種業科學家、企業家、行業精英，2200餘位代表同聚一堂參加本屆大會，分享種業前沿創新成果、展望種業發展趨勢、共話種業振興之道。



種業科技創新是種業發展的關鍵。圍繞種質資源、品種創制、種子繁育等行業熱點問題，與會嘉賓結合自身研究發表真知灼見。“未來農業對種子的核心要求是增產提質、減投（減少化肥和農藥使用）、減損（減少自然災害損失）。”中國科學院院士、崖州灣實驗室主任李家洋說，“實驗室的目標使命就是要面向未來農業和種業發展需求、突破‘卡脖子’關鍵核心技術，創制引領性新品種。”



“育種的過程和目標就是創造變異、固定變異、選擇變異。”中國農業國際合作促進會名譽會長翟虎渠介紹，品種在農業生產中的應用貢獻率在40%以上，種質資源是影響育種成敗的瓶頸，主要大國都在搶奪和創新種質資源。因此要持續在種質方面創新。



品種創制需要科學技術創新賦能。大會上，翟虎渠介紹的電子加速器誘變育種裝置成為了全場焦點。針對人工雜交等遺傳育種具有不可控性、隨機性強的特點，該裝置具有突變頻率高、突變類型多、變異性狀穩定且快等特點，並且操作安全快捷，綠色環保無殘留，全程精準可控數字化，為數字育種，基因庫大數據運用提供最直接的數據支撐。



據介紹，位於“南繁矽穀”的三亞電子加速器誘變育種實驗室利用電子加速器誘變育種裝置為育種單位、科研院所、種業企業誘變處理包括主要農作物種子、果樹種子、枝條、幼苗等試材。重點研究水稻、大豆、玉米等主要農作物及海南省特有的熱帶、亞熱帶水果等輻射誘變育種關鍵技術，利用電子加速器誘變育種平台創制更多的優異新種質資源和培育新的優良品種。



育種理念、育種技術創新的同時育種方向也逐步多樣，特色稻育種成為了大會的熱門議題。中國科學院院士謝華安介紹，他們團隊研製的水稻新品種“福香占”不僅抗稻瘟病、耐儲存、米質優，而且鐵含量相對較高。“從以前的‘吃飽飯’到今天的‘吃好飯’，我們還要吃出健康。現在的理念是全民的大健康。”謝華安說。

