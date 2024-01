美媒：2023年美國仇恨犯罪數達新高

圖為12月4日,在美國弗吉尼亞州阿靈頓,警察在一處發生爆炸的住宅附近工作。(來源:新華社) 中評社北京1月7日電/據中國日報社報導,《今日美國報》(USA Today)當地時間5日報導,美國加利福尼亞州立大學仇恨與極端主義研究中心(Center for the Study of Hate and Extremism at California State University)於當天公布的初步數據顯示,2023年全美十大城市向警方報告的仇恨犯罪數量再次上升。



這項年度研究報告發現,去年美國紐約市、洛杉磯、芝加哥、休斯頓等10座城市至少報告了2184起仇恨犯罪,與2022年相比增加了近13%。該研究中心創始人布萊恩·萊文(Brian Levin)表示:“排名前十的城市總體上與美國整體情況相符”。報告中提到了另一項對25座美國城市進行的更大範圍的分析發現,仇恨犯罪比2022年平均增加了17%。



美國聯邦調查局(FBI)將仇恨犯罪定義為“全部或部分出於犯罪者對種族、宗教、殘疾、性取向、民族、性別或性別認同的偏見而實施的刑事犯罪”。



文章稱,從研究結果來看,去年美國多座城市打破數十年來的仇恨犯罪紀錄。在十大城市中,洛杉磯、芝加哥、休斯頓和奧斯汀這四座城市都打破了上世紀90年代初以來的仇恨犯罪紀錄。初步報告顯示,休斯頓的仇恨犯罪率更是增長了近200%。報告還發現,包括舊金山、華盛頓、丹佛、堪薩斯城、西雅圖、拉斯維加斯、波士頓和鹽湖城在內的其他幾個大城市的仇恨犯罪率也有所上升。



萊文表示,該中心之所以只研究有限的幾個城市的數據,部分原因是全美仇恨犯罪數據眾所周知地存在缺陷。全美有1.8萬餘個執法機構,但提交仇恨犯罪數據不是必須的,2022年,衹有不到80%的機構向FBI提交了相關數據。



文章提到,2023年10月FBI公布的數據顯示,2022年共報告了11643起仇恨犯罪。但萊文說,其他數據集顯示的數字可能要高得多。例如,美國司法統計局(Bureau of Justice Statistics)報告稱,2005年至2019年間,美國居民每年遭遇約24.7萬起仇恨犯罪侵害。萊文稱,執法部門對仇恨犯罪存在“大量漏報”,尤其是在某些社區。