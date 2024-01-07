兩部門推出金融舉措支持住房租賃市場發展

（圖片來源：中國人民銀行網站） 中評社北京1月7日電／據新華社報導，中國人民銀行、國家金融監督管理總局日前發文，從加強住房租賃信貸產品和服務模式創新、拓寬住房租賃市場多元化投融資渠道、加強和完善住房租賃金融管理等方面推出17條舉措，支持住房租賃市場發展。



為加快住房租賃金融市場規範發展，金融管理部門起草了《關於金融支持住房租賃市場發展的意見（徵求意見稿）》，並於2023年2月向社會公開徵求意見。中國人民銀行相關人士介紹，在意見徵求期間共收到有效意見60條，大多數意見已吸收采納。此次兩部門正式發布關於金融支持住房租賃市場發展的意見，自2024年2月5日起施行。



新發布的意見明確，加大住房租賃開發建設信貸支持力度。支持商業銀行向房地產開發企業、工業園區、農村集體經濟組織、企事業單位等各類主體依法合規新建、改建長期租賃住房發放住房租賃開發建設貸款。住房租賃開發建設貸款期限一般為3年，最長不超過5年。



意見提出，滿足團體批量購買租賃住房的合理融資需求，住房租賃團體購房貸款的期限最長不超過30年。意見還明確支持發放住房租賃經營性貸款，鼓勵商業銀行積極探索適合住房租賃相關企業需求特點的金融服務模式和金融產品。



在拓寬住房租賃市場多元化投融資渠道方面，意見提出，拓寬住房租賃企業債券融資渠道，支持發行住房租賃擔保債券，穩步發展房地產投資信托基金，引導各類社會資金有序投資住房租賃領域。



此外，意見強調加強和完善住房租賃金融管理，嚴格住房租賃金融業務邊界，加強住房租賃信貸資金管理，規範住房租賃直接融資產品創新，防範住房租賃金融風險。



（來源：新華網）