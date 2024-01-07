衝突與挑戰中求和平　機遇與風險中謀發展

圖為2023年9月12日，在廣西憑祥友誼關口岸，工作人員搬運等待通關的榴蓮。（來源：新華社） 中評社北京1月7日電／據新華社報導，邁入新的一年，全球各地區形勢牽動著世人的神經。



當前，國際局勢變亂交織，百年變局加速演進。國際政治紛爭和軍事衝突多點爆發，全球發展和安全形勢錯綜複雜。烏克蘭危機和加沙衝突延宕、全球多國將舉行重要選舉、世界經濟增長動能不足等諸多因素，讓新的一年充滿不確定性。但機遇與風險同在、希望與挑戰並存，謀發展、求和平仍將是各地區人心所向、大勢所趨。



亞太：地區國家重合作 美國持續掀風浪



亞太是全球發展穩定之錨和合作高地。重合作、共發展、不在大國之間選邊站隊是多數亞太國家的基本立場。預計2024年亞太地區仍將保持總體和平和較快經濟增長，亞太也是全球唯一保持經濟快速增長的地區。國際貨幣基金組織2023年10月預測，2024年亞太地區經濟增長率將達到4.2%，高於全球經濟2.9%的增長率。



中國作為亞太地區大國，一向致力於維護地區和平穩定，促進地區國家合作發展、共同繁榮。中國－東盟自貿區3.0版談判2023年已舉行數輪磋商，力爭2024年內完成談判。2024年還將舉辦“中國－東盟人文交流年”等活動。中國與亞太地區國家在新一年裡的合作值得期待。



這一年，亞太多國將迎來重要選舉，包括日本執政黨自民黨總裁選舉、韓國國會選舉、印度人民院（議會下院）選舉、印度尼西亞總統選舉、巴基斯坦國民議會（議會下院）選舉等。這些選舉將對相關國家政局產生重要影響，進而對地區局勢產生外溢效應。



與此同時，美國在亞太地區不斷兜售所謂“印太戰略”，拼凑各式封閉排他的“小圈子”煽動分裂對抗。在美國大選年背景下，不排除美方出於國內政治需要加大在亞太地區攪局力度的可能，而台海、南海、朝鮮半島形勢可能因此承壓。

