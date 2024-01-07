世界最大！建設取得階段性進展

（圖片來源：央視新聞） 中評社北京1月7日電／據科技日報報導，1月7日上午，在甬舟鐵路西堠門公鐵兩用大橋5號墩建設現場，隨著5＃－12鑽孔樁最後一方混凝土灌注完成，標誌著世界最大跨度公鐵兩用大橋和世界最寬跨海大橋——西堠門公鐵兩用大橋，5號主墩18根6.3米鑽孔樁混凝土全部灌注完成，大橋建設取得階段性進展。



西堠門公鐵兩用大橋共有8個橋墩，其中5號、4號分別為東西兩個主塔墩，5號主塔墩採用18根6.3米世界最大直徑鑽孔樁基礎，設計樁長84米，嵌岩深度約37米，建設施工難度大，自2023年7月正式開鑽以來，中鐵大橋局研發投入了大量新設備、新工藝，圓滿完成鑽孔樁施工作業，較原計劃樁基工期大大提前。



西堠門公鐵兩用大橋是甬舟鐵路及甬舟高速公路復線跨越西堠門水道的共用跨海橋梁，連接舟山金塘島和册子島。大橋全長3118米，主跨採用1488米斜拉懸索協作體系，橋面寬68米，是在建的世界最大跨度公鐵合建橋梁和世界最寬跨海大橋。該大橋是甬舟鐵路全線關鍵性控制工程，工程規模大，橋梁結構新穎，科技含量高，是一項挑戰極限的超級跨海工程，大橋建成後將成為中國高速鐵路跨海大橋的標誌性工程。



（來源：科技日報）



