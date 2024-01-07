舊手機，如何物盡其用

（來源：新華社） 中評社北京1月7日電／據人民日報社報導，我國既是手機生產大國，也是手機消費大國。舊手機的綜合利用對於節約資源、保護環境、促進綠色低碳循環發展具有重要意義。如何實現海量舊手機的規範處置、高效回收和循環利用？記者對此進行了採訪。



國家統計局、中國信息通信研究院公布的數據顯示：2022年，我國手機產量為15.6億部，國內市場手機總體出貨量達2.72億部。與之相對的，則是逐漸上升的廢舊手機數量。



廢舊手機是保有量和報廢量增長快、難以處置的電子廢棄物之一。中國循環經濟協會估算，近5年來，我國平均每年產生4億部以上廢舊手機。同時，該協會的一項研究結果顯示，手機廢棄後，約54.2%被消費者閑置留存，衹有約5%能夠進入專業的廢舊手機回收平台、“以舊換新”新型回收渠道。



資源價值和環境風險並存



一部手機配件含超60種元素材料



一部手機可以使用多久？



一般來說，手機的平均使用壽命在3至5年。可是對於不少追求“新款”體驗的用戶來說，手機的壽命可能隨著下一款新產品的出現就結束了。中國循環經濟協會估算，目前1部手機的平均壽命在2.2年左右。當手機達到使用壽命，或不能滿足消費者需求時，就會被淘汰，變成廢舊手機。



隨著社會對環境保護、綠色低碳的重視程度日益提升，廢舊手機回收利用成為循環經濟領域的一個重要課題。



一部手機配件含有超過60種元素材料，包含多種貴金屬與稀有金屬，手機材料還有占比達40%—50%的塑料等，都可以回收再利用。

