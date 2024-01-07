超級星期天藍綠白高雄拚場　藍已逾3萬人

選前超級星期天，侯康配在高雄夢時代前造勢，現場已破3萬人。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社高雄1月7日電（記者 鄭羿菲）2024大選選前超級星期天，藍綠白大選候選人7日下午起分別在高雄鳳山、前鎮和鼓山舉辦造勢拚場，決戰南台灣。中國國民黨2024候選人侯友宜下午3點在高雄前鎮區時代大道前舉辦“台灣安全，人民侯康”團結勝利大會，下午4點半主辦單位喊現場已破3萬人，滿滿人潮揮舞著青天白日旗，場面旗海飄揚非常壯觀。



大選倒數前一週日，侯友宜7日下午3時起在高雄時代大道前舉辦“台灣安全，人民侯康”團結勝利大會，包括馬英九、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政前高雄市長韓國瑜、前“立法院長”王金平等人都將到場站台助講。



民進黨賴蕭配在晚間7點於高雄捷運鳳山西站旁舉辦“黃金週選前之夜”，蔡英文、前“行政院長”蘇貞昌、市長陳其邁等人也都會出席。



台灣民眾黨柯盈配則在晚間6點於鼓山區神農路舉辦“相信美好台灣、改變從高雄開始”造勢晚會，包括民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌、黃珊珊等人都將到場。



選前黃金週3組“總統”“副總統”候選人晚間都將齊聚高雄較勁比拚氣勢，國民黨“總統”候選人侯友宜和民眾黨“總統”候選人柯文哲更將前往瑞豐夜市拜票，預估3方支持者將有數萬人湧入市區。