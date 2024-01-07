融券新規實施後市場有什麼變化？

中評社北京1月7日電／據央視新聞報導，日前，證監會發布《調整優化融券相關制度 更好發揮逆周期調節作用》公告，從融券端和出借端兩大方面對融券業務進行優化，滬深交易所也作出具體工作安排，券商紛紛修改合同，落實新政。政策實施2個多月，目前市場最新變化是什麼？



根據最新政策，證監會主要從兩方面進行了優化，一是在融券端，將融券保證金比例由不得低於50%上調至80%，對私募證券投資基金參與融券的保證金比例上調至100%。二是在出借端，限售股不得融券，禁止不正當套利，新規出台兩個多月，多家券商針對融資融券合同條款進行了修訂，落實最新政策。



湘財證券副總裁 邱玉強：融券新規發布以來，我們積極修訂《融資融券業務合同》及協議，同時面向我司融券交易客戶及轉融通證券出借交易客戶 做好業務規則變更的告知。



南開大學金融發展研究院院長 田利輝：新規實施以後，主要從業務供給方和業務需求方進行了雙向限制，提高了投資人對融券業務的參與門檻和獲利難度，同時限售股不得融券。這能夠減少相關股東，通過不正當方式做空套利等情況。



政策實施以來，市場呈現融券減少，融資穩步增加的態勢。2023年10月13日，A股融券餘量為97.12億股，融券餘額為876.0億元。而至2024年1月5日，A股融券餘量下降至96.26億股，融券餘額下降至710.6億元。



什麼是融資融券？



融資融券開展業務以來，一直是資本市場重要的投資工具。究竟什麼是融資融券？我們再來瞭解一下。



融資融券交易又稱證券信用交易或保證金交易，給大家簡單比喻一下。

