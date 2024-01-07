製造業：全球經濟恢復動能持續走弱

中評社北京1月7日電／據央視新聞報導，中國物流與採購聯合會今天（6日）公布2023年12月份全球製造業採購經理指數。指數與上月持平，已連續15個月運行在50%以下，全球經濟復甦穩定性較弱，恢復動力不足。



2023年12月份全球製造業採購經理指數為48%，與上月持平，連續15個月運行在50%以下。2023年，全球製造業採購經理指數全年均值為48.5%，較2022年下降3.3個百分點，並且全年各月均運行在50%以下，全球經濟增長勢頭較2022年有所放緩。



基於全球經濟恢復動能持續走弱，世界主要機構普遍認為2024經濟增長速度仍要略低於2023年。俄烏戰爭、巴以衝突以及紅海周邊海運局勢等地緣政治衝突對全球貿易的不確定性影響，仍將是困擾2024年全球經濟復甦的主要因素，全球產業鏈和供應鏈的穩定性仍將受到挑戰。



亞洲製造業韌性較強 歐洲美洲非洲弱勢運行



分區域看，2023年歐洲、美洲和非洲製造業採購經理指數全年均值均不及2022年，恢復力度較弱。亞洲製造業採購經理指數全年均值與2022年持平，顯示出較強的增長韌性。



根據統計，歐洲製造業採購經理指數連續17個月在50%以下，2023年歐洲製造業採購經理指數全年均值為46.3%，較2022年下降5.6個百分點，顯示在地緣政治衝突和持續加息的影響下，歐洲製造業持續弱勢運行。



美洲製造業採購經理指數連續14個月低於50%，2023年美洲製造業採購經理指數全年均值為47.5%，較2022年下降5.6個百分點。在美國持續加息影響下，美國製造業持續走弱。2023年美國製造業採購經理指數全年均值為47.1%，較2022年下降6.4個百分點。美聯儲發布的最新經濟前景預測認為，2024年美國經濟將繼續放緩。

