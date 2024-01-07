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朝鮮稱其炮擊訓練未對韓國產生影響
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2024-01-07 17:03:20
中評社北京1月7日電／據央視新聞客戶端消息，據朝中社5日報導，朝鮮於當天進行了海上炮擊訓練。
報導稱，朝鮮人民軍共動員47門火炮向5個區域發射了192枚炮彈，朝鮮進行的海上炮擊訓練是為了回應韓國此前進行的新年軍事演習，如果韓方繼續進行挑釁，朝方將採取前所未有的回應。報導還稱，本次炮擊訓練未對韓方島嶼造成影響。
（來源：央視新聞客戶端）
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