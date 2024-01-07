甘肅積石山：開展災後就業援助

中評社北京1月7日電／據光明日報報導，1月5日，在甘肅省臨夏州積石山縣吹麻灘鎮前莊集中安置點，一場災後就業援助用工崗位推介活動正在舉行。在“勞務輸轉助力重建家園”的橫幅前，村民們紛紛領取招聘宣傳彩頁。



“根據以往的情況，我縣群眾冬季偏好去福建、廣東、江蘇等東南沿海地區務工，主要從事流水線工作。”積石山縣勞務辦副主任梁海潮介紹，近期，通過對接縣內人力資源服務機構及各地用工企業，他們搜集整理出東南沿海地區26家企業名錄，提供了繞線工、裝配工、檢驗工等2500多個用工崗位，在各集中安置點組織開展用工崗位宣傳推介活動。



此外，當地還利用線上平台發布崗位信息，在各集中安置點、各集鎮動員有務工需求的群眾外出務工。通過多方努力，截至1月5日18時，積石山縣震後已有1328名群眾外出務工。同時，隨著縣內餐飲、住宿、批發零售等行業復工復產，已有2261人實現就近就業。



“我縣歷來春節假期返鄉的人數較少，加上春節期間工資翻倍，我們預計一月下旬將迎來外出務工小高峰。”梁海潮介紹，春節前積石山縣預計將有約3000人外出務工。



據介紹，隨著積石山縣各行業進一步復工復產，縣裡各經營實體將吸納更多勞動力就近就業。此外，勞務部門也將在未來一段時間持續搜集東南沿海地區企業發布的用工崗位情況，以線下線上相結合的方式集中推送相關信息，幫助安置點群眾外出務工。



（來源：《光明日報》）