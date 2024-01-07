對“一流北斗”的追求永無止境

中評社北京1月7日電／據光明日報報導，作為服務三代北斗衛星導航系統建設的一分子，我見證了北斗系統從跟跑，到並跑，再到部分領跑的“逆襲之路”。



時間回到北斗一號工程立項的1994年，我是最早一批參與北斗設計、研討的科學家。一年後，我提出建議：基於北斗一號的雙向通信功能，中國應建立自主可控的廣域GPS差分增強試用系統。專家組接受了這個建議，在北斗一號就實現了廣域GPS差分功能。



從1994年北斗一號啟動，到2012年北斗二號亞太組網，再到2020年北斗三號服務全球，多年“接力式”的組網科研路，成就了如今“北斗＋”的無限可能。現在，全球四大衛星導航系統中，“北斗”的功能最多、精度最高，是當之無愧的世界一流。靠別人“掌舵行船”的日子，一去不復返。



偉大的事業孕育偉大的精神。北斗系統是我國自主研發的國之重器，是國家戰略需求和國際科技競爭的重要領域。它的建設發展，也是我國科技自立自強的生動實踐，充分體現了“自主創新、開放融合、萬眾一心、追求卓越”的新時代北斗精神。



自主創新，是北斗系統的“內核”。在滿足時空位置服務的基礎上，短報文通信、增強型導航和應急搜救等一系列自主創新的增值功能，為各行各業提供了更多應用選擇。北斗系統還能與互聯網、大數據、人工智能等新興技術互相賦能，推動與其他領域的交叉創新。如今，“衛星導航定位系統的應用只受想象力的限制”。



開放融合，是北斗系統的“初心”。秉持“中國智造、世界共享”的理念，既堅持“北斗優先”的發展方針，也積極參與國際合作，與其他衛星導航系統實現兼容互操作，與國際組織和標準機構建立良好的合作關係，為推動全球衛星導航事業的發展，為構建人類命運共同體，貢獻中國智慧和力量。



萬眾一心，是北斗系統的“法寶”。北斗全球衛星導航系統比原計劃提前半年“上線”，是“集中力量辦大事”制度優勢的充分體現。

