堅定不移推進全面從嚴治黨之“監督篇”

中評社北京1月7日電／據新華社報導，健全黨統一領導、全面覆蓋、權威高效的監督體系，是實現國家治理體系和治理能力現代化的重要標誌。



2023年，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，中央紀委國家監委和各級紀檢監察機關牢牢把握新時代新征程黨的使命任務，聚焦“國之大者”強化政治監督，推動監督更加聚焦、更加精準、更加有力，監督的效能不斷釋放，黨和國家監督體系不斷完善，為黨的二十大決策部署落實見效、經濟社會高質量發展提供了堅強保障。



圍繞“國之大者”強化政治監督



“9個市州和10個紀委監委相關派駐紀檢監察組共發現和接收問題4087個，推動問題整改3848個，通報64批次232人……”



不久前，湖北省紀委監委對“長江大保護”政治監督工作情況進行匯總。2023年以來，該省每個月都會透過一張詳細的數據表，及時掌握各部門落實“長江大保護”的最新動態。



生態環境保護是“國之大者”，是發展問題、民生問題，更是政治問題。一年來，中央紀委國家監委和各級紀檢監察機關緊緊圍繞貫徹落實習近平總書記重要講話精神和黨的二十大戰略部署，持續推進政治監督具體化、精準化、常態化，及時發現和糾正政治偏差，有力保障黨中央重大決策部署落地見效。



——突出具體化，錨定監督任務。各級紀檢監察機關圍繞全面建設社會主義現代化國家目標任務，推動黨的二十大精神、黨中央決策部署同部門、行業、領域實際緊密結合，圍繞全面深化改革開放、發展全過程人民民主、推進文化自信自強、建設美麗中國等重大舉措，教育科技人才支撐、法治保障、國家安全等重點任務跟進監督，圍繞黨中央重大決策部署落實情況開展經常性監督檢查，有力有效服務新征程開好局起好步。



從助力全面推進鄉村振興落地見效，到保障安全生產責任制落實；從加強耕地保護，到維護糧食安全……大處著眼、小處著手，政治監督聚焦點更加細化、實化、具體化。

