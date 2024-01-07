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湖南省長沙市政協原主席範小新接受審查調查
http://www.CRNTT.com   2024-01-07 17:45:48


　　中評社北京1月7日電／據新華社報導，湖南省紀委監委7日通報，湖南省長沙市政協原主席範小新涉嫌嚴重違紀違法，主動向組織交代問題，目前正接受湖南省紀委監委紀律審查和監察調查。

　　（來源：新華網）

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