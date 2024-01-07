329只債基發布“限購”公告背後

中評社北京1月7日電／據證券日報報導，近期，有部分基金公司對機構客戶調整了單日申購額度。例如，金鷹基金管理有限公司發布公告稱，決定從2024年1月5日起暫停機構客戶在全部銷售平台的申購、定期定額投資以及涉及金鷹添盈純債債券型證券投資基金作為轉入方的基金轉換轉入業務。



記者根據東方財富Choice不完全統計發現，自2024年1月份以來，全市場已有11只債券型基金宣布暫停機構客戶大額申購。根據公告梳理，包括：廣發中債1－5年國開行債券指數證券投資基金、易方達富華純債債券型證券投資基金等。放長至近一個月來看，全市場已有329只債券型基金產品發布限購公告。



南開大學金融發展研究院院長田利輝在接受《證券日報》記者採訪時分析稱：“基金公司暫停機構客戶在銷售平台的大額申購等業務，可以視為一種風險管理措施。一般而言，這種暫停申購的做法，可能發生在基金面臨大量資金流入的時候。”



“短期內大量資金流入有可能會對基金的持倉結構造成衝擊，迫使基金經理進行倉位調整。”田利輝補充道，在這種情況下，基金公司採取暫停大額申購的措施，可以視為一種保護投資者利益的行為。



目前，在全市場申購限額名單中，債券型基金占近五成。Wind資訊數據顯示，從基金市場單日大額申購限額情況來看，截至2024年1月5日，有1814只基金限額範圍在1元至1000萬元，其中債券型基金達874只，占48.18%，具體到次新基金（2023年以來新成立的基金）的限額情況來看，債基限額的占比也較高。



“當前債券型基金受到市場的熱烈歡迎，主要是由於2023年投資者偏好選擇收益相對穩健的基金類型。因此，債券型基金規模增長迅速。”前海開源基金首席經濟學家楊德龍在接受《證券日報》記者採訪時表示。



通過觀察近6個月各類基金份額變化情況，可以直觀看到債基規模增速。Wind數據顯示，截至2024年1月5日的近6個月以來，在份額變化率逾100%的928只基金中，債基占46.88%，達435只，其他依次是混合型基金、股票型基金，分別為227只、136只。

