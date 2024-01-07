深市龍頭公司持續發揮分紅引領作用

中評社北京1月7日電／據證券日報報導，2023年作為A股市場全面實行註冊制的第一年，監管在實踐中持續推出系列新規，不斷推進股票發行註冊制改革走深走實。其中，現金分紅相關規則意義深遠，於投資者而言，其是提升獲得感的直接手段；於上市公司而言，其是傳遞公司發展向好的有效途徑；於市場而言，其更是推動A股良性循環發展的有利抓手。



在此背景下，A股上市公司主動分紅意識不斷提高的同時，分紅頻次也呈現出快速增長態勢，上市公司中期分紅正成為A股的新風尚。在這過程中，龍頭企業、重點行業扮演“領頭羊”角色，持續引領越來越多的上市公司加入“分紅大軍”，以進一步借分紅實現穩定市場預期、提振投資信心、促進企業良性循環的目的。



以深市為例，數據顯示，截至2024年1月6日，深市共有45家上市公司流通市值在800億元以上。2023年，上述45家上市公司累計派現1519億元（含2022年年度分紅及2023年中期分紅），占深市分紅總額的36.31%。



具體來看，上述45家大市值公司中，有4家公司2023年年內分紅總額超100億元，12家年內分紅總額在50億元以上。其中，美的集團、五糧液、格力電器分別以171.89億元、146.80億元和112.28億元的總額度位列2023年年內分紅榜單前三位。值得注意的是，此3家公司近三年（2021年至2023年）派現總額均在100億元以上。



格力電器相關負責人表示，公司在關注自身發展的同時高度重視回報股東，積極開展現金分紅，回報廣大投資者。自1996年上市至2023年，分紅總金額超過1000億元。未來，公司將綜合考慮實際經營情況、未來業務發展及資金需求，兼顧公司的可持續發展和股東利益，繼續回饋廣大投資者。



從行業分布角度來看，相比新興行業，煤炭、銀行、家電、食品飲料等傳統成熟行業分紅規模更大。數據顯示，2023年，深市煤炭、銀行、家電、食品飲料行業上市公司分紅額度均值分別為30.28億元、15.14億元、11.06億元和9.24億元。



此外，從上述2023年年內分紅總額在50億元以上的12家公司情況來看亦是如此，有七成左右公司都分布於傳統成熟行業，如五糧液、瀘州老窖、洋河股份等均屬於傳統食品飲料行業。

