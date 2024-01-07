哪吒汽車2023年銷量遭遇“滑鐵盧”

中評社北京1月7日電／據證券日報報導，近日，一份關於哪吒汽車母公司合眾新能源汽車的人事職務調整文件在行業內流傳。



1月4日，公司相關負責人在接受《證券日報》記者採訪時證實了該文件的真實性。文件顯示，公司加強了在營銷崗位的管理工作，哪吒汽車CEO張勇將任營銷公司總裁，下場抓營銷。同時，哪吒汽車副總裁周江將兼任營銷公司常務副總裁，協助張勇管理山海事業部，負責統籌山海產品線營銷工作，承接山海產品線整體銷量目標等等。



之所以進行大刀闊斧的人員調整，其背後是哪吒汽車2023年一年來“慘淡”的銷售業績。2024年1月1日，哪吒汽車公布2023年的交付數據。2023年12月份交付量僅5135輛，出現了斷崖式下滑，同比下降34.12%，環比下降58.93%。2023年全年累計銷量為127496輛，同比下滑16.16%，僅完成年度目標的51%。交付量排在造車新勢力年度交付榜單的第五位。而2022年，哪吒汽車曾憑借152073輛的全年交付量，拿下當年造車新勢力的銷冠寶座。



接近哪吒汽車高層人士在接受《證券日報》記者採訪時坦言：“當前國內新能源汽車市場的價格戰太激烈了，對哪吒汽車的銷售造成一定影響。目前公司沒有出現資金短缺問題，只是做了些戰略層面的調整。”



沃達福數字汽車國際合作研究中心主任張翔告訴《證券日報》記者：“哪吒汽車長期以來的定位就是低端品牌，銷量貢獻集中在10萬元以下的低端車型。在經濟大環境影響下，低端車的市場空間受到了擠壓，包括奇瑞、長安在內多個品牌10萬元以下的低端車型銷量都在下滑，哪吒汽車銷量下滑也在所難免。此外，2023年哪吒汽車採取了汽車漲價的策略，企圖進軍10萬元以上的汽車市場。而2023年中國汽車市場掀起了價格戰，在眾多汽車都在降價換銷量的情況下，哪吒汽車的定價策略以及沒有及時扭轉消費者對品牌的認知也對公司的汽車銷售造成一定影響。”



1月2日，張勇也通過微博對公司2023年的經營情況進行“檢討”。他表示2023年哪吒汽車做得不好，主要是由於新老產品未能很好銜接、新產品上市定價策略失誤、傳播方式老舊、營銷總部集權又管理力度軟弱等問題。

