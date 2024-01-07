韓國瑜返高雄站台大轟動　要鄉親爆炸挺侯康

韓國瑜。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社高雄1月7日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨2024候選人侯友宜下午在高雄時代大道舉辦造勢大會，現場超過3萬人到場力挺。國民黨不分區“立委”候選人、前高雄市長韓國瑜昨天晚上在桃園首度喊出“棄柯保候”，韓的現身也引來眾人注目，一上台台下民眾歡聲雷動，韓也強調今天是第99場站台助講，但韓並未再喊出棄保，而是請高雄鄉親擦亮眼睛，全力將選票集中爆炸出去，全力支持侯康配！



韓國瑜致詞完後，以手勢比了比自己的喉嚨，似因連日的輔選助講，喉嚨有點不舒服，待在台上一會兒後，就離開趕場，並未等候侯友宜到場。



大選倒數前一週日，侯友宜7日下午3時起在高雄前鎮區時代大道前舉辦“台灣安全，人民侯康”團結勝利大會，包括馬英九、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政前高雄市長韓國瑜、前“立法院長”王金平等藍軍大咖都到場站台助講。



擔任過高雄市長的韓國瑜一上台就喊，最親愛的高雄兄弟姐妹，一樣溫暖的南台灣、一樣熱情的夢時代廣場，最開心的是看到高雄鄉親。讓台下的民眾歡聲雷動久久不停，韓接著說，他當高雄市長的時候，清下水溝清了2000公里、爬上樹堵樹洞，就是為了防止蚊子孳生，但現在高雄的登革熱又開始了，去年就有3000例，誰好誰壞，請高雄鄉親擦亮眼睛。



韓國瑜說，2024我們要選出最重要的領導人與“立法委員”，民進黨若做得好，沒問題繼續做，但這8年民進黨執政貪污腐敗實在太嚴重！高雄人對民進黨特別寬容，民進黨做錯了，高雄人都會原諒，但民進黨也因此被寵壞了。



韓國瑜指出，我們希望貪污腐敗的民進黨能夠下台去反省，讓民進黨檢討完再說，希望民進黨很多年後恢復從前的清廉勤政愛鄉土，高雄鄉親在給他們機會，但今年一定要將選票集中，全部爆炸出去！讓國民黨提名的“立委”候選人全壘打！