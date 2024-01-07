台大前校長管中閔哽咽痛批綠吃銅吃鐵吃台灣

前台大校長管中閔。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社高雄1月7日電（記者 鄭羿菲）台灣大學前校長管中閔7日下午以“神秘嘉賓”角色，現身中國國民黨2024候選人侯友宜的高雄造勢大會，首度站台助講力挺“侯康配”。管中閔猛批，民進黨吃銅、吃鐵、吃台灣，謀財害命又胡作非為，甚至還迫害學術自由，疫情最緊張的時候不給我們疫苗，這就是民進黨，他要我們的錢，還要我們的命。講到激動處，管中閔一度哽咽。



2024大選前黃金星期天，侯友宜7日下午3時在高雄前鎮區時代大道前舉辦“台灣安全，人民侯康”團結勝利大會，包括馬英九、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、不分區“立委”候選人韓國瑜、前“立法院長”王金平等人都到場站台助講。



2019年1月至2023年1月擔任台大校長的管中閔表示，大家都知道民主的精神就是人民監督，民主的制度就是人民最大、有權做主用選票決定誰是執政者、誰是執政黨，我們今天就要問現在的執政黨是什麼樣子？現在的執政黨就是一個吃銅、吃鐵的黨，天上的光、天上的風、海裡的船、地上能走的不能走的，只要有利益他們就要吃，這就是民進黨，吃銅、吃鐵、吃台灣！



管中閔一度哽咽直言，民進黨也是謀財害命的黨，給你萊豬、萊牛，但不給你有選擇的機會，疫情最緊張的時候不給我們疫苗，他也不准別人幫我們買疫苗，這就是民進黨，他要我們的錢，還要我們的命。



管中閔猛批，民進黨也是一個胡作非為的黨，他搶奪人民團體的財產，還迫害學術自由，最倒楣的就是他，他們完全沒有道德底線。論文抄襲對他們不是一件事，外面胡作非為，只要是他們的人也沒關係，越歪他們越喜歡，這就是民進黨，所有的壞事，衹有他們想不出來的，沒有做不出來的，這樣的政黨是不是應該下架，我們一起用選票讓這群傢伙滾蛋。



管中閔表示，可是當人民對他們憤怒，他們聽得到嗎？民進黨才不理你們，這樣子的政黨如果繼續在台上，只會繼續壟斷台灣資源，瓜分台灣所有的利益，這樣子的政黨是不是應該下架？



管中閔說，他今天在這邊就是為了支持一位正直、有胸襟、有勇氣的候選人，就是侯友宜。領導人正直，政府就會正直，就不會有我們剛才說到的吃銅、吃鐵、胡作非為的事情，領導人有胸襟就可以廣納各方的人才，集合各方人士的智慧，這樣我們的“國家”才有希望，這樣的領導人是不是值得我們信賴？所以我們大家未來一起團結，下架民進黨，支持侯友宜。