蔣萬安陪侯友宜大進場　高喊從高雄翻轉台灣

朱立倫、蔣萬安、管中閔都幫侯友宜站台助講。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社高雄1月7日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨2024候選人侯友宜7日下午在高雄夢時代舉辦造勢大會，黨內政治新星、台北市長蔣萬安也南下站台助講，蔣在下午5點左右與侯友宜、黨主席朱立倫在民眾促擁下大進場，走了10多分鐘才到舞台上。國民黨安排蔣萬安先講話，後續才接朱立倫、侯友宜則壓軸演說。



蔣萬安表示，民眾一定要站出來，用選票告訴民進黨，人民不要貪腐、黑金、缺電、戰爭，要的是經濟發展、和平繁榮、安居樂業，侯康配必能領“中華民國”找回善良、正直、誠信、正義。這次一定要再創奇蹟，改變、翻轉台灣，就從翻轉高雄開始。



2024大選倒數前一週日，侯友宜7日下午3時在高雄前鎮區時代大道前舉辦“台灣安全，人民侯康”團結勝利大會，包括馬英九、台灣大學前校長管中閔、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、曾任高雄市長的不分區“立委”候選人韓國瑜、前“立法院長”王金平等人都到場站台助講。



蔣萬安已多次利用假日南下高雄輔選國民黨小雞，蔣一上台就開玩笑打出“尊韓牌”說，最近他每一次來到高雄，大家就說有萬安旋風很受婆婆媽媽喜愛，但大家絕對不是來看帥哥，看帥哥看前高雄市長韓國瑜就好，韓市長幽默、風趣，頭型又很漂亮。



蔣萬安接著說，高雄鄉親跟他握手、拍照，是因為大家都希望有更好的台灣，希望改變，希望政黨輪替。這段期間，他陪候選人走到市場，跟攤商一雙手一雙手握，到夜市跟熱情的民眾合照，甚至往返高鐵的路上，跟民眾擦肩而過，大家看到他，都會跟說“加油、加油！”因為我們給民進黨8年的時間，但卻造成民進黨政府一黨獨大、貪污腐化，而且派系分贓！



蔣萬安呼籲，勇敢的高雄人，這次一定要站出來，用我們手中的選票，展現人民的力量，告訴民進黨政府，我們不要貪腐、我們不要黑金、我們不要缺電、我們不要戰爭！人民要的，是要經濟發展，是要和平繁榮，是要安居樂業，侯友宜市長絕對能夠帶領“中華民國”走向正途。



蔣萬安指出，侯友宜從基層出身，他從小陪著父親賣豬肉。他從基層員警做起，他這一生，是用生命在守護人民的安全。他在新北，從副市長做到市長，他是蟬聯四屆的五星級市長，他的執政能力深受肯定。我們希望侯友宜、趙少康帶領“中華民國”，重新找回屬於台灣人民的善良、正直、誠信、正義，我們需要侯友宜當選“總統”、帶領“國家”！



蔣萬安強調，親愛的高雄鄉親，這一次我們一定要再創奇蹟，改變台灣，從改變高雄開始；翻轉台灣，從翻轉高雄開始，好不好？一次大選，我們要讓綠地變藍天，懇請所有高雄鄉親，我們一起集中選票，全力支持侯友宜、趙少康。