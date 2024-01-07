侯友宜高雄打經國牌　宣示拿掉綠三大神主牌

侯友宜。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社高雄1月7日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨2024候選人侯友宜7日下午在高雄夢時代舉辦造勢大會，吸引逾3萬人到場，氣勢強強滾。他大打“經國牌”，強調1月13日一定要贏，對得起經國先生，對得起“中華民國”，對得起後代，我們拚下去！我們一定贏！



侯友宜也痛批，民進黨的三大神主牌廢死、“台獨”、非核家園，與民意背道而馳，如果民進黨不拿下來，就讓侯友宜來拿下來！



侯友宜也強調，民進黨不斷抹紅他親中賣台，但國際媒體《經濟學人》雜誌都認證，侯友宜不會賣台，會顧兩岸和平，尤其他跟父親兩代人，都是用生命守護“中華民國”，民進黨不要再用意識形態撕裂感情，用仇恨做對立分化，這是破壞台灣團結最差勁的地方，這樣的黨不能讓它繼續做下去！



2024大選前黃金星期日，侯友宜7日下午3時起在高雄前鎮區時代大道前舉辦“台灣安全，人民侯康”團結勝利大會，包括馬英九、台灣大學前校長管中閔、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、前高雄市長韓國瑜、前“立法院長”王金平等人都到場站台助講。群眾不斷喊口號，“凍蒜”聲不斷。



侯友宜表示，他跟所有高雄鄉親一樣，都是來自南部的孩子，說話算話，該堅持就堅持，雖然出身艱苦，但感謝這片土地的疼惜，踏實努力，一步一步走到今天。國民黨徵召他出來參選“總統”，證明國民黨不斷改變，尤其不分區名單給許多年輕人機會，各縣市首長更是最優秀的人選，秉持正直正義、認真做事的精神，為民服務。



侯友宜指出，民進黨執政這幾年，一黨獨大，獨立機關“促轉會”用影射方式攻擊，NCC控制媒體言論，“國家機器”、網軍側翼的抹黑抹紅，鋪天蓋地，就連管中閔要上任台大校長，民進黨都動用三個部長去卡，把黑手伸入學術自由的台大，管校長委屈了好幾年都沒說，感謝管校長今天站出來，告訴全台灣鄉親，不能再讓民進黨繼續一黨獨大，不能讓言論自由繼續被箝制！



侯友宜說，民進黨太多不公不義的事，貪污黑金一大堆，尤其對被害者的人權也不顧，不但支持廢死，還推動實質廢死，但對於死刑議題，賴清德卻轉頭就走，不願意回應，你到底支持廢死還是反廢死，說清楚，還給被害者一個公道！民進黨新潮流卻吃銅吃鐵吃“國家”，政務官桃花處處開，喝花酒、私生子還可以升官賺錢，民進黨上樑不正下樑歪，這樣要怎麼治理“國家”？



侯友宜表示，他會把公道討回來，他會結合有志一同、在野黨的好朋友，打造有權有責的聯合政府，為台灣這塊土地打拚！