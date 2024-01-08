社評：中美關係發展需要走出歷史的誤區

中評社北京1月8日電(評論員 喬新生)2024年是中美建交45周年，兩國元首互致賀信，祝賀兩國建交45周年。回顧兩國關係發展的風風雨雨，人們不能不感慨，大國興衰周期律似乎正在上演。



針對美國出台的一系列對華政策，即使美國國內的一些有識之士都已經意識到，歷史悲劇不能重演。世界銀行前行長佐利克在彭博社上發表文章，認為中美需要新的《上海公報》。這既反映出美國公眾人物對中美關係發展的憂慮，同時也充分說明，中美關係發展需要走出歷史的誤區。



首先，美國對待中國的一切做法，令人自然想起帝國更替歷史悲劇。當年大英帝國為了阻止美國的發展，實施了一系列技術出口禁運措施。美國為了獲得先進紡織機械技術，排除千難萬險，開啟美國本土的工業化進程。經過幾百年的努力，美國從一個殖民地變成了世界第一大經濟體。可是，上個世紀下半葉開始，美國似乎進入帝國周期性的循環怪圈。為了鞏固自己的霸權地位，美國制定了非常特殊的地緣政治戰略。當一些國家對美國構成威脅或者可能對美國構成威脅的時候，美國就會毫不猶豫地對這些國家實施制裁措施。當年日本成為世界第二大經濟體，美國全力以赴對日本發起攻擊，日本半導體產業因此而遭遇重創。



為了對付中國，美國使出渾身解數，對中國實施半導體出口禁運措施。正如人們所看到的那樣，美國出台的一系列禁止半導體出口政策，導致美國國內的半導體產業損失慘重，美國芯片製造企業以及美國戰略盟友芯片製造設備生產企業徹底失去中國這個最大的消費市場，企業利潤直線下降。這種損人不利己的做法，一方面充分說明美國似乎正在重走老路，試圖通過技術封鎖，阻礙中國現代化發展。另一方面說明，美國已經從全面封鎖制裁，轉變為重點封鎖和制裁，試圖在關鍵技術領域對中國“卡脖子”，拖延中國科技現代化發展步伐。



美國圖謀不可能得逞。究其原因就在於，中國是世界上工業門類齊全的國家，同時也是消費大國。巨大消費市場促使投資者投入巨額資金，從事技術研發和產品製造。總有一天，美國會突然發現，在美國重點關注的領域，中國早已突破重重包圍，實現科技自主發展。

